قانوني يوضح ضوابط قيادة سيارة المعاقين تفاديا لسحب الرخصة

شرح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، الموقف القانوني وضوابط قيادة الأصحاء لسيارة المعاقين تفاديًا للمساءلة القانونية، مؤكدا أنه لابد عند حركة سيارة المعاقين أن يكون داخلها المالك والمرافق له «من يقود له السيارة في حالة أن مالك السيارة يعاني من إعاقة بصرية تمنعه من القيادة» وأن مخالفة هذا الضابط يتم معها سحب الرخصة من قبل المرور.

تصرف قانوني عند قيادة مرافق المعاق السيارة في غيابه

وأضاف سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن» هناك العديد من الضوابط لقيادة سيارة المعاقين منها التأكد من سلامة السيارة وأنها تعمل بحالة جيدة وكذلك سلامة الإطارات والتأكد من وجود طفاية الحريق.

وتابع سيد أحمد أنه في حالة قيادة سيارة المعاقين من قبل المرافق بمفرده فإن ذلك مخالف للقانون طالما أن مالك السيارة ليس موجودًا داخلها وقت تحركها وبالتالي في حالة إيقاف السيارة في كمائن المرور لابد من مساءلة المرافق عن أسباب السير بمفرده، فهناك ظروف إنسانية أن يكون المرافق في المستشفى وغيرها من الأمور الطارئة، فهنا الضابط يراعي روح القانون عند التأكد من صدق رواية المرافق.

شروط التقديم على سيارة المعاقين 2023

ومن بين شروط التقديم على سيارة المعاقين 2023 كالتالي:

- أن يكون المتقدم على سيارة المعاقين 2023 يحمل بطاقة الخدمات المتكاملة.

- يشترط أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون الطبي.

- أن يجتاز الشخص الكشف الطبي.

- يشترط أن يكون الشخص الراغب في الحصول على سيارة معاقين 2023 مصري الجنسية.

- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

خطوات التقديم على سيارة المعاقين 20231

- التقديم على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية.

- حجز موعد لإجراء الكشف الطبي لـ«السيارات المجهزة»، عبر موقع وزارة الصحة.

- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، والتي تتمثل في:

- بطاقة الرقم القومي.

- رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.

- الحالة الاجتماعية للمستفيد.

- العنوان التفصيلي للمتقدم على سيارة المعاقين 2023.

- الوظيفة التي يشغلها المتقدم.

- رقم التليفون للتواصل.

- تحديد نوع الإعاقة، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، وغيرها من الإعاقات.

- اختيار تاريخ الكشف الطبي.

- تحديد مكان الكشف الطبي.

ـ اختيار الجمرك المطلوب الحصول على السيارة من خلاله.

- بعد الكشف الطبي يتم معرفة قدرة الفرد على قيادة السيارة.