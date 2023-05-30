هاني شنودة وأشرف زكي ودليلة الكرداني يحصدون جوائز الدولة التقديرية في الفنون

أعلنت الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، التي تضم 10 مبدعين في 3 مجالات هي «الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية»‏، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة الـ69 لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

وحصل عليها في مجال الفنون كل من الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

الفائزون بجائزة الدولة التقديرية في الآداب

وفاز بها في مجال الآداب كل من: اسم الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.

كما حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من: ‏‏المستشار عبد المجيد محمود، والدكتور السيد فليفل، والدكتور حسن السعدي، وصلاح سالم.