قبل إعلانها غدا.. تعرف على قيمة جوائز الدولة 2023 في كل الفروع

تعلن وزارة الثقافة غدا الثلاثاء أسماء الفائزين بجوائز الدولة «النيل والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية» في مجالات الفنون والآداب و العلوم الاجتماعية، وجائزة النيل للمبدعين العرب، والتي تمنح لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية، وفي التقرير التالي ننشر قيمة كل جائزة من الجوائز طبقا للمجلس الأعلى للثقافة.

قيمة كل جائزة من جوائز النيل للمبدعين المصريين، وكذلك جائزة النيل للمبدعين العرب 500.000 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة، على أن تخصص جائزة واحدة فقط من جوائز النيل للمبدعين العرب في أي من مجالات الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية.

- جوائز النيل للمبدعين المصريين المخصصة ثلاث: «جائزة للفنون وجائزة للآداب وجائزة للعلوم الاجتماعية».

- قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية 200000 جنيه (مائتي ألف جنيه) وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.

- عدد جــوائز الدولـة التقديرية المخصصة عشــرة جـــوائز (ثـلاثة للفنون، ثــلاثة للآداب، أربـــعة للعـلوم الاجتماعية).

قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.

وقيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه (خمسين ألف جنيه) ويجوز تقسيمها.