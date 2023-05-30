السيسي يلتقي عددا من مربي الخيول.. ويؤكد أهمية تنمية رياضة الفروسية

‏التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته للكلية الحربية اليوم، عددًا من كبار مُربي الخيول العربية المصرية، وعددًا من طلبة دورة الفروسية رقم (1) في الأكاديمية العسكرية المصرية.

وأكد الرئيس أهمية تنمية رياضة الفروسية التي تُصقل العديد من الصفات الطيبة، بما ينعكس إيجاباً على شخصية النشء وحياتهم العملية مُستقبَلاً.

كان الرئيس السيسي قد شهد اليوم جانبًا من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تكون بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ومسؤولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع الرئيس السيسي عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين، ومـا حققوه مـن نتـائـج أثناء تـأديتهم مراحـل الاختبارات المختلفـة حـتـى وصـولهم إلى مرحلة الاختبار النهائي.