«الكشكي»: مشاركة الرئيس السيسي بالحوار الوطني دفعة قوية تؤكد دعمه المستمر

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء بالحوار الوطني دعا إلى عقد جلسة خاصة استجابة لإحالة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وهذه الجلسة ستبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا وتمتد حتى 7 مساءً، أي جلستين بالتوازي، مؤكدا أهمية تلك الجلسة كونها تعكس حرص الرئيس السيسي على مشاركة الفاعلين وإدارة الحوار الوطني في المشروعات والقوانين المعروضة بنفس توقيت انعقاد الحوار.

أهم بنود مشروع «الأعلى للتعليم والتدريب»

وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي دفعة قوية للحوار الوطني وتأكيد على دعم الرئيس والقيادة السياسية لهذا الحوار، مشيرًا إلى أنه من أهم بنود مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب تتلخص في وضع استراتيجية عامة للتعليم والتدريب، ربط التعليم والتدريب بسوق العمل، السعي الدائم حول تطوير العملية التعليمية سواء التربية والتعليم أو التعليم العالي أو التعليم الفني.

المشاركين في جلسة غدا

وأشار إلى أن كل ممثلي الحوار الوطني والأطياف السياسية ستحضر نقاش مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، فضلا عن مشاركة الخبراء والمتخصصين وزراء سابقين وأطراف من الحكومة نفسها وغيرهم من المشاركين، ويأتي ذلك بهدف بلورة صيغة لهذا المشروع.