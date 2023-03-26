«الداخلية» تنظم احتفالية بوادي الفروسية بمناسبة عيد الأم

أقامت وزارة الداخلية، بالأمس، احتفالية بوادي الفروسية التابع للوزارة للأهالي قاطني المناطق الحضارية الجديدة بمناسبة عيد الأم، شاركت خلالها عدد من الأسر والأمهات الاحتفال بتلك المناسبة، تأكيداً على أن الدولة ومؤسساتها لا يقتصر دورها على بناء المناطق الحضارية الجديدة كبديل للمناطق غير الآمنة فقط ولكنها تضع فى قمة أولوياتها بناء الإنسان وترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بإنتمائها للوطن تحت شعار «جيل جديد».

وقد تضمنت الاحتفالية التى أعدتها وزارة الداخلية جانباً ثقافياً وفنياً إلى جانب إلقاء محاضرات توعوية حاضرت خلالها الدكتورة/ هالة حماد، استشارى الطب النفسى للأطفال والمراهقين وزميل الكلية الملكية البريطانية للطب النفسي، التقت خلالها مع عدد من أمهات وشباب وفتيات المناطق الحضارية الجديدة تناول اللقاء عدد من الموضوعات أبرزها كيفية حماية ورعاية الأبناء بالطريقة الصحيحة والتعامل مع الأبناء فى مرحلة المراهقة والوقاية من العنف والمخدرات والتشجيع على حب القراءة..

لقاء مع الطلائع تناول قيمة الأم ودورها

كما تضمن البرنامج لقاء مع الطلائع تناول قيمة الأم ودورها وأهمية الانتماء للأسرة والمجتمع ككل ، ومعنى الأمومة وإحتضان الوطن لواقع وآمال وطمحات لأبنائه وطرق الحفاظ على تلك المعانى والقيم لمستقبل أفضل، وفى ختام الفعاليات قامت الوزارة بتنظيم حفلاً ترفيهياً تم خلاله تكريم الأمهات وذلك بحضور نخبة من الفنانين.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة فى ضوء إهتمام القيادة السياسية بتلك الأسر لتوفير حياة كريمة لهم وذلك لحثهم على أن يكونوا أكثر حرصاً على البذل والعطاء لوطنهم.