وكيل «اتصالات النواب»: إطلاق قمرين صناعيين مصريين في أكتوبر ويناير حدث تاريخي

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب علي مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوكالة الفضاء المصرية للعام المالي 2023-2024.

وأكد النائب أحمد نشأت منصور وكيل اللجنة، أن الوكالة باتت حلمًا لكل المصريين في غزو الفضاء، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة من خلال التأكيد على الريادة المصرية بدخلوها نادي الفضاء العالمي، وأن المواطن ينتظر الكثير من وكالة الفضاء المصرية.

وكالة الفضاء المصرية

وأشاد نشأت منصور، في كلمته باجتماع اللجنة، بخطط الوكالة في إطلاق قمرين صناعيين مصريين في أكتوبر ويناير المقبلين، موضحًا أنّه سيكون لهم مردود كبير في نقل تكنولوجيا الاتصالات إلى آفاق عالية إضافة دورهم الكبير في دعم توجهات الدولة نحو رقمنة جميع مفاصل الدولة بآليات حديثة تضاهي الدول المتقدمة.

وتابع نشأت منصور بأن اللجنة تدعم زيادة موازنة الوكالة؛ لتتمكن من تحقيق أهدافها في الانطلاق نحو مزيد من المشروعات والخدمات التكنولوجية.

البرنامج المصري

وأكد مسؤولي وكالة الفضاء المصري، أنّ البرنامج المصري يعمل في إطار مؤسسة وكالة الفضاء من خلال قانون الوكالة لسنة 2018، ولائحته التنفيذية في أغسطس 2019، والتي أكبر أهدافه نقل تكنولوجيا الفضاء وتوطينها لبناء الأقمار الصناعية بما يخدم استراتيجية الدولة، وبما يخدم الأمن القومي بصورة واضحة.

وأضاف مسؤولون الوكالة أنّ هناك خطة لإطلاق قمر صناعي مصري وهو منحة من الصين، وهناك إطلاق لقمر صناعي آخر في يناير يتم تجميعه في أحد المراكز الألمانية، وسيتم إرساله إلى الصين تمهيدًا لإطلاق لخدمة أهداف الوكالة وأحلام المصريين.