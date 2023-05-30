حفيدة هدى شعراوي تحكي أسرار جدتها في معكم منى الشاذلي غدا

تحل سنية شعراوي حفيدة الرائدة النسوية هدى شعراوي، ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي، غدًا الأربعاء، على قناة cbc.

أسرار هدى شعراوي

وخلال اللقاء، تكشف سنية أسرارًا جديدة عن جدتها التي تعتبر أيقونة من أيقونات الحركة النسائية في مصر، ومنها دورها المهم والفاعل في إنشاء بنك مصر، وكيف دعمت القضية الفلسطينية بكل ما تملك؟

وتتحدث سنية عن المرحلة الصعبة في عمر أسرتها بعد ثورة 1952، وتأميم ممتلكات الأسرة، وغيرها من الحكايات التي تتحدث عن جوانب مهمة في تاريخ مصر.

إحياء ذكرى وردة

وتتضمن الحلقة فقرة أخرى مع مطربة الأوبرا نهاد فتحي، التي شاركت مؤخرا في إحياء ذكرى المطربة الكبيرة وردة الجزائرية.

وتقدم نهاد فاصلًا من أجمل الأغاني، التي قدمتها وردة، بالإضافة إلى حكايات عن الأوبرا وكواليس أهم حفلاتها.