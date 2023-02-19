«تعليم الجيزة» تعدل موعد طابور الصباح بمدرسة هدى شعراوي مراعاة للطالبات

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، تعديل موعد طابور الصباح للفترة الصباحية الأولى في مدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات بإدارة العمرانية التعليمية؛ ليصبح الساعة السابعة صباحًا بدلًا من السادسة والنصف.

تعديل موعد طابور الصباح

وأضاف سلومة، لـ«الوطن»، أنّ تعديل موعد طابورالصباح جاء بالتنسيق بين مديرية التعليم في الجيزة مع إدارة العمرانية التعليمية للفترة الصباحية الأولى بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات، حيث استغاث عدد من أولياء الأمور وطالبات مدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات بالعمرانية بمحافظة الجيزة، بقيادات التعليم؛ للمطالبة بتعديل موعد طابور الصباح الذي يبدأ في الساعة السادسة والنصف صباحًا، ما كان يضطر الطالبات المقيمين في أماكن بعيدة عن مقر المدرسة إلى الاستيقاظ والنزول إلى الشارع في الظلام قبل أن تشرق الشمس، الأمر الذي يتسبب في شعورهم بالخوف والقلق من الظلام.

وأوضحوا أن السبب في ذلك هو استضافة المدرسة لمدرسة آخرى الأمر الذي تسبب في تطبيق نظام الفترات ونزولهم فى توقيت غير مناسب من بيوتهم للحاق بطابور الصباح والحصة الأولى مما أدى إلى تضررهم.

مسابقة 30 ألف معلم

من ناحية أخرى، أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ان على المعلمين المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم من معلم مساعد لمدرس الفصل ومعلم مساعد رياض أطفال، عليهم استكمال مسوغات التعيين وتقديمها إلى الموظف المختص بالتعيينات في الإدارة التعليمية ويجب أن تكون مسوغات التعيين مستوفاة تمهيدا لإرسالها لإدارة التعيينات بالمديرية لإنهاء إجراءات التعيين وفق شروط التنظيم والإدارة، وعدم الاعتداد بأي أوراق غير مستوفاة.

من ناحية أخرى، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات التابعة لها، على ضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الصادر عن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن سير العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني.