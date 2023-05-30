الرئيس ‎السيسي يتابع اختبارات التربية والتعليم ويطالب بتطوير العنصر البشري

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم جانباً من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الرئيس السيسي يتابع اختبارات التربية والتعليم

وقال السفير أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عبر بيان رسمي اليوم، إن الرئيس السيسي تابع اختبارات التربية والتعليم، عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كما تابع كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين، وما تم تحقيقه من نتائج أثناء تأديتهم مراحـل الاختبارات المختلفة حـتى وصـولهم إلى مرحلة الاختبار النهائي.

الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على اختيار أفضل الكوادر

كما أكد الرئيس السيسي خلال متابعته اختبارات التربية والتعليم، على حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علمياً وفنياً وشخصياً، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل الفني والشخصي التي تتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسئولياتهم بكفاءة، في إطار جهود الدولة لتحديث الجهاز الإداري بالتركيز على تطوير العنصر البشري والاهتمام بالإنسان والعمل على تحقيق تحسن ملموس في مستوى تقديم الخدمات العامة للمواطنين.