«الخارجية»: انعقاد جولة مشاورات مصرية إسبانية بالقاهرة

عقد نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا، ووزيرة الدولة الإسبانية للشؤون الخارجية والعالمية أنجيلس مورينو باو، اليوم، بالقاهرة، جولة مشاورات مصرية إسبانية تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين العربي والإفريقي.

التعاون الأورومتوسطي

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاجتماعات ناقشت مختلف أبعاد العلاقات بين مصر وإسبانيا والاتحاد الأوروبي وفي مختلف أطر التعاون الأورومتوسطية.