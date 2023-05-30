رسالة رومانسية من أحمد سعد لـ علياء البسيوني: «أنت هدية ربنا ليا»

نشر أحمد سعد العديد من الصور لزوجته علياء بسيوني، عبر حسابه على «إنستجرام»، وكتب عليها: «بجد أنت هدية من ربنا ليا».

الفنانون يتفاعلون مع الصور

وتفاعل معه عدد كبير من النجوم، ومن بينهم الملحن إيهاب عبدالواحد وكتب: «الله أكبر ربنا يحميكم ويبعد عنكم العين ويخليكم لبعض يا حبايبي»، كما علق أحمد زاهر: «دي وش السعد يا أحمد يا سعد».

يذكر أن أحمد سعد أحيا، مساء أمس، حفلا جماهيريا ضخمًا في الأردن بمناسبة الاحتفال بزفاف ولي عهد الأردن.

أحمد سعد وحقيقة غنائه في افتتاح فرع النادي الأهلي

ونفى أحمد سعد مؤخرا ما تردد حول إلغاء فقرته في حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع، وأن بهاء سلطان بديل له، وذلك ما نفاه وقال أحمد سعد أنه لم يعرض عليه من الأساس ذلك الأمر وأنه مرتبط منذ شهرين بحفلاته في الأردن، وأنه لا يعرف سبب الشائعة، وأنه يشرفه الغناء في حفل النادي الأهلي.