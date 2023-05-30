«القومي للمرأة» بأسيوط ينظم 10 جلسات دوار لمناقشة قضية الزيادة السكانية

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، بقيادة الدكتورة مروة كدواني، مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بمشاركة مديرية الأوقاف، بقيادة الدكتور عاصم القبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، جلسات دوار لمبادرة تنمية الأسرة، بحضور أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة بقرى المسعودي والزيرة والبلايزة ودوينة ودكران بمركز أبوتيج.

10 جلسات دوار بقرى مركز أبوتيج

وشملت جلسات الدوار الـ10 التي استهدفت قرى مركز أبوتيج، موضوعات القضية السكانية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من المنظور الديني بمتابعة دكتورة مروة كدواني، مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، حيث استهدفت الجلسات 500 مواطن بقرى مركز أبوتيج.

رصد المشكلات التي تواجه المجتمع

وأكدت مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، أن الجلسات أثمرت عن رصد بعض المشاكل التي تواجه المجتمع سواء الرجل أو المرأة، وهي التربية والتنشئة للأبناء، ومشاكل الإسراف في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتقليد الأعمى لكثير من الأمراض السائدة في هذا العصر.