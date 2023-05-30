رئيس الوزراء الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: الإقليم يشهد ديناميكية جديدة

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن هناك ديناميكية جديدة في الإقليم، والقيادة الفلسطينية على كامل التواصل مع الشقيقة الكبرى مصر، بالإضافة إلى الأردن وعدد من الدول العربية الأخرى.

وأضاف أشتية، خلال حوار ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت: «نرغب في أن تتموضع فلسطين ضمن الديناميكيات الجديدة التي ستخلق في المنطقة لأن الشرق الأوسط اليوم شيء وغدا سيكون شيئا آخر، لذا يجب أن يكون هناك تشابكا في المصالح بين دولنا وشعوبنا بما يضمن لنا المقعد المريح في الإقليم المتغير الذي يقف على رمال متحركة بالشرق الأوسط».

تبديل الأولويات في واشنطن

وأوضح أن هناك استدارة روسية للشرق الأوسط، كما أن الصين لاعب رئيسي في هذه المنطقة، وهناك إعادة ترتيب من الولايات المتحدة الأمريكية، وتبديل الأولويات في واشنطن، بحيث أن شمال آسيا مثل الصين ومناطقها أولوية أولى ثم دول الخليج والنفط العربي ومكوناته أولوية ثانية، بينما أوروبا لم تعد الأولوية بالنسبة لواشنطن ولكن رقم 3.

وأفاد بأن الديناميكيات الجديدة المتولدة وحجم التحديات التي يفرضها الواقع السياسي والاقتصادي يحتم علينا تعزيز بيتنا الداخلي وإنهاء كل القضايا المتعلقة بالانقسام وإغلاق هذا الملف والذهاب لإجراء الانتخابات.

35 % من الشعب الفلسطيني لم يشاركوا في انتخابات وطنية

وأكد أن 35% من أبناء الشعب الفلسطيني لم يشاركوا في انتخابات وطنية، إذ أجريت انتخابات طلابية وغرف تجارية وبلديات، ولكن إسرائيل تمارس هذا الفيتو على حقنا في مدينة القدس، ونحن مثلما نقاتل لإنهاء الاحتلال نقاتل من أجل حقنا الديمقراطي وأن يتم تجسيده على الأرض.