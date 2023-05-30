مدرس بـ«آداب كفر الشيخ» يحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية

حصل الدكتور علي يونس السيد علي، المدرس بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية، حسبما أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية

وفاز «علي» بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية في فرع الجغرافيا والبيئة والمياه والتغيرات المناخية، عن بحث بعنوان «الإمكانات الجغرافية والاقتصادية والتقنية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، باستخدام التحليل المكاني متعدد المعايير».

وقدّم الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، وأعضاء هيئة التدريس، التهنئة للدكتور علي يونس، المدرس بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بالكلية، لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية.

«علي»: فخور بوجودي في قائمة الحاصلين علي جائزة الدولة التشجيعية

وعبّر الدكتور علي يونس، المدرس بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، عن سعادته لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2023، عن بحثه المقدم في فرع الجغرافيا والبيئة والمياه والتغيرات المناخية، لافتا أن البحث يتحدث عن أنسب المواقع في مصر لإقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر بواسطة GIS.

وقال «علي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جائزة الدولة التشجيعية تُعد من أهم جوائز الشباب، وخطوة مهمة في مسيرته العلمية، مؤكداً أنه سعيد للغاية لفوزه بهذه الجائزة العريقة، وفخور أيضاً أن ينضم اسمه لقائمة الحاصلين عليها على امتداد تاريخها، مشيراً إلى أن جائزة الدولة بالنسبة له هي من أهم الجوائز التي حصل عليها خلال مسيرته العلمية.

السيرة الذاتية للدكتور علي يونس

وُلد الدكتور علي يونس السيد علي 7 مايو 1988، بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج في كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ قسم الجغرافيا بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف في 30 مايو 2009، وحصل على درجة الماجستير في 15 أبريل 2015، ونال درجة الدكتوراه من جامعة طنطا في 29 أغسطس 2018.

عُين «علي» معيداً بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ في 5 يونيو 2011، ثم مدرساً مساعداً في 27 مايو 2015، ورُقي مدرساً في 30 أكتوبر 2018، ويسعى حاليا للوصول إلى درجة أستاذ مساعد والتي يليها درجة الأستاذية.

اعتماد قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية

واعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء، قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة التاسع والستين، المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.