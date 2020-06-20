أستاذ بجامعة بنها يحصل على جائزة الدولة التشجيعية

حصل الدكتور الدكتور فتحي محمد شمس الدين، الأستاذ بكلية الآداب جامعة بنها على جائزة الدولة التشجيعية لعام 2020 فى مجال العلوم الاجتماعية عن محور "الشباب".

وتقدم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها بالتهنئة إلى "شمس الدين"، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الذى يضاف إلى رصيد إنجازات جامعة بنها، ومشيرًا الى أن الجامعة تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وكان المجلس الأعلى للثقافة قد عقد اجتماعه الرابع والستين والمخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.