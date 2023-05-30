المستشار عبد المجيد محمود بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية: مفاجأة جميلة

وجه المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، الشكر إلى مؤسسات الدولة ووزارة الثقافة على تكريمه وحصوله على جائزة الدولة التقديرية.

تكريم الدولة لمبدعيها

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا التكريم من صور تكريم الدولة لمبدعيها، ولا يتم إلا في الدول المتقدمة التي تعرف معنى الثقافة والإبداع.

ولفت النائب العام السابق، إلى أن حصوله على جائزة الدولة التقديرية بمثابة مفاجأة جميلة، ويعتبرها من صور التكريم لقضاة مصر.

إهداء التكريم لقضاة مصر

وأهدى «محمود» التكريم لكل قضاة مصر من شيوخ المهنة، وحتى كل وكلاء النيابة وزملائه وأساتذته وقضاء مصر الشريف.

ولفت إلى أن التكريم عبارة عن صورة تعبر عن رقي تعامل مصر وقيادتها مع أبنائها الذين أدوا عملا يستحق الإشادة والإشارة، مضيفا أنه شرف كبير له حضور احتفال وزارة الثقافة بالمكرمين.