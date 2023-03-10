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خريج طب يقدم والده للحصول على التكريم في حفل تخرجه ردا للجميل

كتب:

هاجر عمر
11:44 ص | الجمعة 10 مارس 2023
الدكتور كريم خطاب شرابي ووالده

الدكتور كريم خطاب شرابي ووالده

في لافتة تعرب عن الوفاء والتقدير للوالدين، قام طبيب شاب بتقديم والده للحصول على التكريم الخاص به في حفل تخرجه من كلية الطب بدلًا منه تقديرًا له ولرد الجميل.

وأعرب الأب «خطاب شرابي»، عن سعادته البالغة بطلب ابنه بالحصول على التكريم بدلًا منه، إذ مثل الأمر مفاجأة له، ولم يكن على علم بها هو ووالدته، حيث كان موجودا وسط الحضور في حفل التخرج بصورة طبيعية مثل كل الآباء.

وأضاف الأب في حوار مع الإعلاميين هبة ماهر ورحمة خالد ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «dmc»، أن طلب ابنه بالحصول على التكريم بدلًا منه بمثابة «هدية».

وقال الابن كريم خطاب شاربي، إنه خطط لحصول والديه على التكريم بعد التخرج منذ دخوله الجامعة والتحاقه بكلية الطب، لافتًا إلى أن تغير موعد حفل التخرج أكثر من مرة كان سيترتب عليه عدم حضور والديه لظروف خاصة، وهو ما جعله يربط ذهابه بذهابهم، وأنه لن يحضر الحفل حال وجود عقبات تحول دون حضورهما.

وأكمل أنه أنتظر منذ بداية فعاليات الحفل ولم يخبر والديه بالأمر، وأبلغهم قبل مناداة اسمه للتكريم مباشرة، ورفض الأب في البداية وطلب من ابنه الحصول على التكريم بنفسه وأن التكريم هو نتيجة جهده، غير أنه وافق بعد إلحاح كبير منه غير أن الأم رفضت بصورة قطعية بسبب خجلها من الوقوف على المسرح للتكريم.

 

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