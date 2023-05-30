وزيرة التخطيط: توجيه الاستثمارات لخفض كثافة فصول المدارس بالمحافظات

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، أهم المشروعات والمبادرات لقطاع التعليم ضمن قطاعات التنمية البشرية بالخطة الاستثمارية لعام 2024/2023، وذلك خلال مناقشة الخطة أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وبمشاركة أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.

التوجهات الأساسية للقطاع بالخطة

وأوضحت هالة السعيد، أن التوجهات الأساسية للقطاع بالخطة تتمثل في مراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، وربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، وضمان جودة خدمات التعليم في المدارس والجامعات الحكومية، وإتاحة خدمات التعليم لشرائح الدخل المتوسط، والتحول الرقمي في منظومة التعليم، وتوفير المهارات الفنية اللازمة لسوق العمل من خلال تطبيق الجدارات، وتوفير المهارات المناسبة للعملية الإنتاجية في الصناعة من خلال المدارس التطبيقية، موضحة أن مشروعات قطاع التعليم تبلغ 1199 مشروعا منها 148 مشروعا مستهدف نهوها، و1051 مشروعا يتم استكمالها.

مُبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية

وعن الملامح الأساسية لمُبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أشارت السعيد إلى استهداف خفض كثافة الفصول، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي بنحو 39 مدرسة و823 فصلا، مضيفة أن الخطة تستهدف توجيه الاستثمارات لخفض كثافة الفصول في المحافظات التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الكثافة.

مُستهدفات قطاع التعليم قبل الجامعي

وعن مُستهدفات قطاع التعليم قبل الجامعي في المرحلة الأولى من حياة كريمة المستهدف نهوها في 2024/23، أوضحت السعيد، أنه من المستهدف استكمال إنشاء وتطوير وتجهيز المدارس بإنشاء وتطوير وتجهيز 15330 فصلا، وصيانة 1303 مدارس.

التعليم العالي والبحث العلمي

وعن الملامح الأساسية لمُبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أشارت السعيد إلى استهداف تحسين تنافسية مؤسسات التعليم الجامعي باستكمال تجهيز 16 جامعة أهلية «الجلالة - العلمين - المنصورة الجديدة - سلمان - 12 جامعة منبثقة من الجامعات الحكومية)، دعم المراكز والمشروعات البحثية، تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، استكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية، موضحة أن هناك 527 مشروعا بالتعليم العالي والبحث العلمي منها 57 مشروعا مستهدف نهوها و470 مشروعا يتم استكمالها.