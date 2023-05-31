جعفر العمدة يحصد جائزة الأفضل بحفل مسلسلات دراما رمضان

حصد مسلسل «جعفر العمدة» جائزة أفضل مسلسل في دراما رمضان الماضي ضمن استفتاء فعاليات النسخة الأولى من مسابقة جوائز المسلسلات والإعلانات المقام حاليا داخل أحد المسارح بمول تجاري في السادس من أكتوبر.

وصعد المخرج محمد سامي وعدد من أبطال المسلسل لاستلام الجائزة، وتوجه سامي بالشكر لصناع مسلسله على مجهودهم الكبير.

جائزة أفضل مخرج في الموسم الرمضاني

وفاز المخرج محمد شاكر خضير بجائزة أفضل مخرج في الموسم الرمضاني عن مسلسله «تحت الوصاية»، والذي قامت ببطولته النجمة منى زكي.

ويحضر الحفل كل من عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.