وزارة الثقافة تعلن موعد وتفاصيل ملتقى الخط العربي 2023

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية، استقبال طلبات المشاركة في الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي والذي يقام بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي خلال الفترة من 10 الى 20 أكتوبر 2023 تحت شعار «الخط والنصر»، خمسون عاما من الانتصارات المجيدة.

«الخط والنصر».. شعار الملتقى

وقال الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية، إن عقد الملتقى تزامنا مع الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، دفع القائمين عليه إلى اختيار شعار «الخط والنصر»، فيما أكد الفنان والكاتب محمد بغدادي قومیسیر عام الملتقى في بيان صحفي إن انتصار أكتوبر بأبطاله وشهدائه يستحق أن يكون محور ملتقى الخط في نسخته الاستثنائية التي تتزامن مع الذكرى الخمسين للنصر العظيم الذي لم يعرف التاريخ العربي الحديث أعظم منه، لذا فان محور هذه الدورة سوف يرصد أدبيات الخطاب الوطني الذي سجلته أقلام كبار الخطاطين في مانشتات الصحف والمجلات، وحتى على جدران المنازل والميادين، بالإضافة إلى الرسائل التي ترصد يوميات حرب الكرامة.

جوائز ملتقى الخط العربي 2023

يمنح الملتقي جوائز مالية في فنون الخط العربي وتشمل جوائز «فرع الاتجاه الأصيل للخط العربي، الاتجاهات الخطية الحديثة، الطباعة الرقمية، وجائزة الفنان الكبير خضير البورسعيدي»، كما يشمل فرع الزخرفة والتذهيب جوائز التميز في «الاتجاه الاصيل، الاتجاهات الخطية الحديثة، الطباعة الرقمية، جائزة الفنان الكبير خضير البورسعيدي، والزخرفة والتذهيب»، كما يمنح الملتقي كافة المشاركين والباحثين شهادة مشاركة.

شروط المشاركة في ملتقى الخط العربي

وتتضمن شروط المشاركة في الملتقي ملء استمارة الاشتراك على الــــــرابــــط، كما تتضمن الشروط أن يقدم المتسابق ما يحقق شعار ومضمون الدورة «الخط والنصر»، في فرعي المسابقة، ولا تقبل الأعمال المنسوخة أو المطبوعة والفائزة في مسابقات أخري، كما يفضل كتابة الأعمال الفنية على ورق مقهر (الورق سابق التجهيز)، وألا يكون قد مضى على إنتاج العمل الفني أكثر من عامين، وألا يزيد عدد المساهمات لكل مشارك عن ثلاثة أعمال فنية وذلك في موعد اقصاه 25 يوليو، وستتولى لجنة تضم نخبة من كبار فناني الخط فرز واختيار الأعمال المشاركة.