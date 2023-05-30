أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقدير 2023 بينهم أشرف زكي

جائزة الدولة التقديرية 2023، أعلنتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اليوم، عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ69 اليوم، والذي عقد بمقر المجلس اليوم، القائمة النهائية لأسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية 2023، وجاءت كالتالي:

أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية 2023

تضم أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية 2023 عدد 10 مبدعين، في 3 مجالات هي (الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية)‏:

جوائز الدلة التقديرية في الفنون:

فاز بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، الأستاذ كلية الهندسة جامعة القاهرة.

جوائز الدولة التقديرية في الآداب:

كما فاز بها في مجال الآداب كل من اسم الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.

جوائز الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية:

كما حصل جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية، كل من، ‏‏المستشار عبد المجيد محمود، والدكتور السيد فليفل، والدكتور حسن السعدي، والكاتب صلاح سالم.

وقال المجلس الأعلى للثقافة أن جائزة الجولة التقديرية 200 ألف جنيه كل فائز، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.‏

كما قدم الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة للحاصلين على جوائز الدولة التقديرية وجميع الفائزين بجوائز الدولة المصرية، ووصفها الجوائز بأنها الأكثر عراقة إذ يعود عمرها لأكثر من نصف قرن كما أنها تحمل اسم الدولة المصرية، لذلك تعد مبعث فخر واعتزاز لمن يشرف بالحصول عليها مصريا أو عربيا.