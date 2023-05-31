تجديد حبس المتهمين بقتل سائق «توك توك» في البساتين.. جثة داخل عقار مجهول

جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين بقتل سائق «توك توك» في البساتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إذ اعترفا خلال جلسة تحقيق استمرت أكثر من 4 ساعات، بارتكابهما الجريمة من أجل سرقة «توك توك» ملك المجني عليه.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ملاحظة أسرة المجني عليه ويدعى حازم، سائق توك توك، بتغيبه عن المنزل على غير العادة، وبعد محاولات بحث انتهت بالفشل، توجهت إلى قسم شرطة شبرا الخيمة وحررت محضرًا بالواقعة.

بلاغ فك خيوط الجريمة

وقام رجال المباحث بتفريغ عدد من كاميرات المراقبة، للوصول إلى كشف غموض تغيب المجني عليه، وخلال التحريات توجه أحد الأشخاص إلى قسم الشرطة ومعه «توك توك»، وأوضح أن أحد الأشخاص باعه له، وأخذ جزء من الثمن المتفق عليه، على أن يحضر أوراق التوك توك لأخذ بقية المبلغ، لكنه اكتشف عدم عودته بأوراق الملكية، فتسلل الشك إلى قلبه وتوجه إلى قسم الشرطة.

ومن خلال رقم «التوك توك» تأكد رجال الشرطة أن صاحبه هو الشاب المبلغ بتغيبه، وباستخدام التقنيات الحديثة والتحريات المكثفة تمكن رجال الشرطة من ضبط مرتكب الجريمة، وتبين أن المتهمين صديق المجني عليه وحارس العقار، وأنهما اتفقا على استدراج الضحية في منطقة البساتين، وأنهوا حياته بهدف سرقة التوك توك الخاص به، ثم ألقوا الجثة داخل عقار مهجور، وجرى اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تجديد حبس المتهمين

وعن العقوبة المتوقعة، أوضح حسام همام المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».