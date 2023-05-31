حتى لا تتراكم الفواتير.. طريقة التسجيل على تطبيق «قراءتي» لعداد المياه

يبحث مشتركو شركات مياه الشرب في كل المحافظات عن الآليات والطرق السريعة التي توفرها الشركة القابضة للمياه لجميع المشتركين للإبلاغ شهريًا عن قراءة العداد لحساب قيمة الاستهلاك الشهرية، وذلك لتفادي تراكم الفواتير في حالة تأخر مرور مندوب الشركة الذي يسجل القراءات كل شهر.

قراءة عداد المياه عبر تطبيق «قراءتي»

يعتبر تطبيق «قراءتي» هو الأسرع والأسهل بالنسبة لتسجيل قراءة عداد المياه شهريًا، إذ يشوبه الدقة الشديدة في حساب قيمة الاستهلاك الشهري، وفي هذا السياق تستعرض «الوطن» طرق تعامل المستخدمين مع تطبيق «قراءتي» والتسجيل الشهري عليه، وذلك وفقًا لما كشفت عنه الشركة القابضة لمياه الشرب، عبر منشور علي الصفحة الرسمية «فيس بوك»

- تحميل تطبيق «قراءتي» من خلال الرابط الإلكتروني.

- إنشاء حساب جديد باسم صاحب العداد.

- كتابة البيانات المطلوبة بشكل دقيق منها «اسم المشترك، والشركة التابع لها، رقم العداد، الرقم القومي، ورقم الهاتف».

- تسجيل قراءة عداد المياه، من خلال ايقونة إدخال القراءة الخاصة بالعداد.

- التقاط صورة للقراءة الخاصة بالعداد وإرسالها.

- تصوير القراء الموجودة بالعداد.

- الضغط على تسجيل.

موعد إرسال قراءة عداد المياه شهريا

كما أكّدت الشركة القابضة للمياه، عبر منشور من خلال صفحتها على «فيس بوك»، أنَّ هناك مواعد شهري لتسجيل وارسال قراءة العداد وهي من 1-15 كل شهر، وذلك تجنبًا لتراكم الفواتير أو الدخول في شريحة استهلاك أعلى.