اليوم.. آخر موعد للإبلاغ عن قراءة عداد المياه لشهر أبريل 2023

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أنّ اليوم «السبت» آخر موعد للإبلاغ عن قراءة العداد عن قيمة استهلاك المياه عن شهر أبريل الجاري، إلكترونيا.

موعد الإبلاغ عن قراءة عداد المياه كل شهر

وكشفت الشركة عبر المنشور أن موعد ابلاغ للمشتركين بجميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، عن قراءة عداد المياه إلكترونيا، بدأ من يوم واحد في الشهر حتى يوم 15.

طرق الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال منشورها، الآليات والخطوات التي يجب أن يتبعها مشتركو شركات المياه والصرف الصحي، للإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر ابريل 2023، للتيسير على المواطنين عبر الوسائل التالية:

كيفية الإبلاغ عن قراءة عداد المياه

- التسجيل من خلال تطبيق قراءتي

وهو تطبيق يعتمد على توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء بكافة أنحاء المحافظات، لتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك، ويتيح التطبيق تسجيل أكثر من عداد للعميل، بالإضافة إلى الاستعلام عن آخر قراءة أدخلها العميل، ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري «جوجل» و«أبل».

- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة

- الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية.

- الاتصال بالخط الساخن للشركة القابضة للمياه 125، أو الإبلاغ عن قراءة عداد المياه عبر سيارات خدمة العملاء المتنقلة، أو مراكز خدمة العملاء بالشركات التابع لها المستهلك.

- إبلاغ المحصلين بالقراءة لتسجيلها على ماكينة الـ«pos» أثناء تحصيل الفاتورة.