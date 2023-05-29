«مياه الشرب» بالبحر الأحمر: تقسيط تكلفة العداد أبو كارت للعملاء على 6 أشهر

أخطرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قاطني مناطق «608 وحدة - 253 وحدة - التعاون» بمدينة رأس غارب بأنه سيتم تركيب عدادات مسبوقة الدفع والتي يتم شحنها عبر الكروت لجميع العملاء بنظام المحاسبة بالممارسة واستبدال العدادات العاطلة، حرصا من الشركة على محاسبة العملاء طبقا لكمية الاستهلاك الفعلي علما بأنه سيتم تقسيط قيمة العداد على 6 أشهر تيسيرا على العملاء.

أماكن ضخ المياه

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عبر المنشور، تعديل مواعيد ضخ المياه بمدينة سفاجا نظرا لحدوث أعطال بخط مياه «قنا - سفاجا» وهي كالآتي:

- الاثنين « العمارات ك 5 - حي الهدي - الاستاد - المثلث مبارك 1 - مبارك 2 - أبوالنصر».

- الثلاثاء «الإذاعة والتليفزيون - المدينة الصناعية».

- الأربعاء «سفاجا البلد».

- الخميس: «الأهالي - بلوكات ك1 - الإسكان الغربي الشيماء - بلوكات الثانوي - الألمونيوم - القضاة - قرية أم الحويطات»

- الجمعة «مجلس المدينة البحر - الإسكان الشرقي القادسية عمارات التأمين».

- السبت « الإشغال 1 - عمارات الجيش المركز السياحي ك8 - »

مواعيد ضخ المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عبر منشور، إلى أن ضخ المياه بكل المناطق يبدأ في الساعة السادسة صباحا.

طرق تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عبر منشور، أنها ستتلقى استفسارات وشكاوى الأهالي على الخط الساخن 125 وواتس اب على أرقام 01002899956 - 0100184999+3.