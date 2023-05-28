تعديل مواعيد ضخ مياه الشرب في سفاجا بسبب كسر الخط الرئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر برئاسة المهندس محمد عيسى في بيان لها اليوم الأحد عن كسر في خط مياه قنا سفاجا الخط الرئيسي المغذي لمدينة سفاجا أدى إلى تغيير مواعيد ضخ المياه بمدينة سفاجا.

مواعيد ضخ المياه بمدينة سفاجا

أوضح مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر فى بيان رسمي عن تعديل مواعيد ضخ المياه في مدينة سفاجا كالتالي يوم الأحد الضخ في منطقة الإشغال 2

- يوم الإثنين عمارات كيلو 5 ومناطق حي الهدى والاستاد ومبارك 2 وأبوالنصر.

- يوم الثلاثاء الإذاعة والتليفزيون والمدينة الصناعية.

- يوم الأربعاء سفاجا البلد.

- يوم الخميس مناطق الأهالي بلوكات 1 والإسكان الغربي والشيما بلوكات الثانوي الألومنيوم والقضاء وأم الحويطات.

- يوم الجمعة مجلس المدينة والبحر والإسكان الشرقي.

- يوم السبت الإشغال 1 عمارات الجيش والمركز السياحي ك 8

أمطار بمدينة سفاجا

كانت شهدت مدينة سفاجا اليوم الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سقوط أمطار رعدية ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بعدد من السيارات والمعدات وفرق التشغيل والصيانة وفرق الأزمات والطوارئ بالشركة لسحب تجمعات مياه الأمطار وشفط المياه وإزالة آثار الأمطار.