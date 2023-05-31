 الرئيس الإريتري يبدأ زيارة إلى روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

بدأ الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، زيارة رسمية إلى روسيا، من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع هو الأول بينهما، منذ أن توليا السلطة في بلديهما.

وأعلن الرئاسة الروسية «الكرملين»، أنّ الزعيمين يعتزمان مناقشة آفاق تطوير العلاقات بين روسيا وإريتريا في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الأكثر إلحاحا على الأجندة الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

تطوير العلاقات بين روسيا وإريتريا

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أجرى زيارة إلى إريتريا في يناير 2023، حيث ناقش مع الرئيس الإريتري التغيرات الجذرية في الوضع الدولي والتوجهات الرئيسة لتطوير العلاقات الروسية الإريترية، وأبلغ لافروف بوتين بنتائج جولته الأفريقية خلال اجتماع لمجلس الأمن.

يشار إلى أنّه في أبريل 2022، زار كبير الدبلوماسيين الإريتريين عثمان صالح، موسكو.. وفي مارس 2022، كانت إريتريا واحدة من الدول التي صوتت ضد القرار الذي يدين روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا في الأمم المتحدة.