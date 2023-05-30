الاتحاد الأوروبي يعبر عن عدم تفاؤله بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا

تطور جديد تشهده أزمة روسيا وأوكرانيا، بعد تنفيذ القوات الجوية الأوكرانية هجوما بالطائرات بدون طيار على العاصمة الروسية موسكو، وسط دوي انفجارات أخرى في كييف، ودعوة السلطات الأوكرانية مواطنيها البقاء في الملاجئ.

طائرات بدون طيار تثير أزمة جديدة بين روسيا وأوكرانيا

بدوره أوضح عمدة كييف فيتالي كليتشكو، تطور أزمة روسيا وأوكرانيا بتعرض العاصمة لهجوم روسي بطائرة بدون طيار أيضا، ما دعا لإجلاء منطقة هولوسيفسكي بعد نشوب حريق، مع وقوع قتيل واحد، وذكر سلاح الجو الأوكراني، أنه جرى إسقاط 29 من أصل 35 طائرة مسيرة، و37 من أصل 40 صاروخ «كروز»، أطلقتها روسيا خلال الليل بحسب قناة السلاح على تطبيق «تيليجرام» الروسي الشهير.

تعليق الاتحاد الأوروبي على أزمة روسيا وأوكرانيا

بدوره، عبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن عدم تفاؤله بشأن الوضع في أوكرانيا، في ظل عدم قدرة روسيا على التفاوض في الوقت الحالي، لافتا إلى أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي تعزيز مساعداته العسكرية لأوكرانيا.

تعليق بوتين على أزمة روسيا وأوكرانيا

وضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أوكرانيا بسعيها إلى ترويع الروس في ظل الهجوم غير المسبوق الذي وقع بطائرات بدون طيار على موسكو مع الإشادة بقدرة الدفاع الجوي الروسي الذي صد الهجمات.