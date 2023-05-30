روسيا تضع قائد الجيش الأوكراني على قائمة المطلوبين

وضعت روسيا، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، على قائمة المطلوبين بتهمة جنائية، وفقًا لبيانات قائمة المطلوبين بوزارة الداخلية الروسية المنشورة اليوم الثلاثاء.

بيانات ذكرتها روسيا

وأشارت بيانات الداخلية الروسية، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية، إلى أن زالوجني مدرج ضمن قائمة المطلوبين بتهمة جنائية، بموجب الجزء 1 من المادة 356 من القانون الجنائي الروسي دون تحديد طبيعة التهمة الجنائية الموجهة له.

نتائج التحقيقات الفيدرالية

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، التي هي وكالة رسمية حكومية، فتحت في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي، ملف قضية جنائية ضد زالوجني وغيره من القادة العسكريين الأوكرانيين، يتعلق باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة.