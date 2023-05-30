عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: العمل الأهلي ليس رفاهية ونحتاج لتقويته

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن العمل الأهلي يعيش أزهى صوره بسبب دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صور مختلفة، بداية من وقف العمل بقانون 70 لسنة 2017، الذي لاقى عدم رضا من الجمعيات الأهلية.

حوار مجتمعي حول قانون جديد

وأضاف «عبدالقوى»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس طالب بإجراء حوار مجتمعي حول قانون جديد، وبالفعل صدر القانون رقم 149 لسنة 2019، الذي يتماشى مع المادة 75 من الدستور، والتي تمنح الجمعيات العمل بحرية وعدم التدخل في شؤونها أو حلها أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وأوضح، أن العمل الأهلي التنموي استطاع في 10 أشهر أن يوزع 14 مليار جنيه على المواطنين في الأسر الأكثر احتياجا، سواء في شكل خدمات علاجية، أو مساعدات نقدية، أو تكافل وكرامة، ولكن القانون رقم 149 لسنة 2019 به نقاط تحتاج إلى إعادة نظر، مثل معاملة الجمعيات الخيرية معاملة الاستهلاك المنزلي في الكهرباء والغاز، فهذا عبء كبير بخاصة في المشروعات الطبية والتعليمية، ويجب معاملتها معاملة مراكز الشباب.

الجمعيات لا تهدف للربح

ولفت إلى أن الجمعيات لا تهدف للربح، وهامش الربح يعود على المواطنين في صورة خدمات أخرى، مضيفا «نحتاج إلى تقوية العمل الأهلي لأنه لم يصبح رفاهية، والرئيس السيسي حضر المؤتمر الأول للتحالف الوطني العمل الأهلي وأثنى عليه، فهذا العمل الأهلي يصل إلى الكفور والنجوع التي قد لا تتمكن الحكومة من الوصول إليها».