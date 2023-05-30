صلاح حسب الله: الحوار الوطني يهدف إلى الوصول لنتائج وتوصيات لمواجهة التحديات

أكد الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب السابق، أن الحوار الوطني يهدف للوصول إلى نتائج وتوصيات لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أنه إذا تعارضت توصيات الحوار الوطني مع رؤية مصر 2030 سيتم تغيير رؤية مصر نظرًا لأنها تتميز بالمرونة، مشيرًا إلى أن مصر كان من المفترض أن تكون في مرحلة الخروج على وجه الماء ولكنها اصطدمت بصخرتين وهما فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وضع خارطة طريق لبناء الدولة

وأوضح حسب الله خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «أخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أننا خرجنا من معركة سياسية وطنية لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد ثورة 30 يونيو، وبدأنا وضع خارطة طريق لبناء الدولة قبل أن نصطدم بما حدث في 2020 والذي أجبر البلاد على الدخول في عزل اقتصادي وصحي.

وأوضح أن الشعب المصري يحافظ على وطنه، ورفض سيطرة فصيل معين على البلاد وخرج للميادين للدفاع عن بلده.

المواطن المصري عظيم

وشدد على أن الرئيس السيسي حينما قال «اسمعوني أنا.. كان يقصد ألا يسمع المصريين للموجودين خارج مصر لأنهم لا يريدون مصلحة هذا الشعب»، مشيرًا إلى أن المواطن المصري عظيم ويحافظ على وطنه ويرد على هؤلاء قائلًا «تحيا مصر».

وأشار صلاح حسب الله إلى أن حضارة مصر ليست في الحجارة ولكنها في الإنسان المصري نفسه ضاربًا المثل بما فعله المصري في حرب أكتوبر 1973 وما فعله الشعب المصري في 30 يونيو والوعي الفطري الموجود لدى الشعب.