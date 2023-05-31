«الضرائب» تنظم ورش عمل «أون لاين» لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنّه المصلحة نظمت ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الثانية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 15 يونيو 2023، الأربعاء من كل أسبوع حتى تاريخ الإلزام، في تمام الحادية عشرة صباحًا، للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على استفسارات الممولين.

وأوضح توفيق، أنّ تنظيم المصلحة لورش العمل يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم للمنظومة.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب، الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم 175 لسنة 2023، بتطبيق المرحلة الثانية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، والملزمين بالعمل على البيئة الفعلية للمنظومة اعتبارا من 15 يونيو 2023، بضرورة حضور هذه الورش الفنية، للاستفادة من المناقشات الفنية أثناء الورش.