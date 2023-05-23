حزب الحركة الوطنية يقترح إعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب لمدة 5 سنوات

قال أسامة الشاهد ممثل حزب الحركة الوطنية، عضو مجلس اتحاد الصناعات، إن الصناعة هي القاطرة الوحيدة للخروج من الأزمة الراهنة، مشيرا إلى موقع مصر الجغرافي المتميز في قارة أفريقيا كقارة واعدة.

وقال الشاهد في كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن مصر تتمتع بعدد من الامتيازات التي تجعلها بيئة مناسبة للاستثمار بسبب رخص العمالة وأسعار الطاقة، لافتا إلى أن جذب علامات تجارية عالمية يساعد في تسويق المنتج، وتصديره للخارج بنسبة 60% للخارج و40% للسوق المحلية.

أهمية استقرار سعر العملة

وطالب بمنح المستثمرين الأجانب إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى منحهم سهولة في تحويل أرباحهم للخارج، مشددا على أهمية استقرار سعر العملة؛ لأنها تتسبب في وجود تخوفات لدى المستثمرين وهروبهم للخارج.

توفير مستلزمات الإنتاج

وأشار إلى أن مشكلات وزارة الصناعة ترتبط بوزارة المالية والبنك المركزي، لافتا إلى أنه عند إطلاق مشروعاتها لا تتمكن من توفير مستلزمات الإنتاج.

وطالب بتوفير دعم للتصدير كالدول المجاورة، لافتا إلى أن الدول تقدم دعما 10% للتصدير، ومصر تقدم 8% فقط، ولا بد من زيادة النسبة، مؤكدا أهمية الثروة السمكية في مصر، التي ضعفت بالرغم من كثرة البحيرات.