«النيابة» تشكل لجنة لمعاينة حريق مطعم الهرم بعد إصابة 3 عمال بحروق بالغة

قررت النيابة العامة تشكيل لجنة من خبراء المعمل الكميائي، لمعاينة حريق مطعم الهرم، وبيان أسباب حدوثه، بعد إصابة 3 عمال بإصابات بالغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلف أنبوبة البوتاجاز

وبينت تحقيقات النيابة العامة الأولية، أنّ حريق مطعم الهرم ناتج عن حدوث تلف في وصلة أنبوبة البوتاجاز، وأن النيران شبت فيها أثناء محاولة العمال إطفائها عن طريق الاستعانة بالمياه والملابس المبللة، ما أدى إلى إصابتهم بحروق في مختلف أنحاء الجسد، ونقلوا إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وطلبت النيابة العامة استعلامًا عن حالتهم الصحية.

التحريات الأولية حول حريق الهرم

وأكدت تحريات المباحث أنّ حريق مطعم الهرم، يخلو من أي شبهة جنائية، وأنّ الحريق كان بسبب تلف وصلة أنبوبة البوتاجاز الخاصة بالمطبخ، وأنها حدثت بشكل مفاجئ، وعندها فوجئ العمال بالحريق، وأسرعوا في محاولة إطفائه حتى أصيبوا.

وتلقى العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، إخطارا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، ووقوع حريق ومصابين بمطعم مأكولات بشارع الجيش بدائرة القسم، وعلى الفور أمر العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، المقدم أحمد عصام رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

المطعم يعمل دون ترخيص

وتبين نشوب حريق في المطعم بسبب انفلات توصيلة أنبوبة الغاز؛ مما أدى إلى اشتعال الحريق بالمطبخ، وإصابة 3 عمال بحروق متفرقة في الجسم، ونقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتم اخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتبين أن المطعم يعمل دون تراخيص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك المطعم، وتحرر محضرا بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.