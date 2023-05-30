النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مول التجمع الخامس

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لمعاينة حريق اندلع بسوبر ماركت شهير بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، لمعرفة سبب اشتعال النيران، وانتدبت المعمل الجنائي، فيما تعمل رجال الحماية المدنية على إخماد الحريق بواسطة 10 سيارات إطفاء، و2 خزان مياه استراتيجى.

النيابة تستمع لأقوال الشهود

واستمعت النيابة إلى الشهود، الذين شهدوا بداية اندلاع الحريق، كما طلبت التحريات والاستعلام من الجهة المعنية عن حجم الخسائر، والأسباب المحتملة للحريق، ومعرفة المتسبب عن اشتعال النيران إن وجد.

بداية الحريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى يستخدم كسوبر ماركت، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ10 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات.