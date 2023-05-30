نشوب حريق بسوبر ماركت شهير في التجمع.. والدفع بـ10سيارات لإخماده

نشب منذ قليل، حريق بسوبر ماركت شهير بمنطقة التجمع، وهرعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لإخماده.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى يستخدم كسوبر ماركت، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ10 سيارات إطفاء.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وأمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة أثار حريق سوبر ماركت شهير التجمع الخامس، لبيان سبب اندلاع الحريق، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.