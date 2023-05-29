محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إطفاء حريق مبنى خدمات 15 مايو

أشرف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، على أعمال إطفاء الحريق الذي نشب في مبنى الخدمات الحكومية بجوار جهاز 15 مايو.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تلقت بلاغا بنشوب حريق في مبنى الخدمات الحكومية نتج عن ماس كهربي بأحد أجهزة التكييف، ما أسفر عن 23 مصابًا دون وفيات.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وعلى الفور، توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمكان الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجار أعمال التبريد.

تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى

وقرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى الذي نشب به الحريق لبيان مدى تأثره بالحادث، ووجّه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.