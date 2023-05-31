«اتفرج ببلاش» على مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

نحو 3 أيام فقط تفصل عشاق النادي الأهلي عن لقائه أمام فريق الوداد المغربي، يوم الأحد، في مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ يسعى الفريق الأحمر للفوز في المباراة التي تقام على أرضه ليكون مطمئنا قبل مباراة الإياب والنهائية التي ستقام الأحد 11 يونيو المقبل، وذلك على ملعب محمد الخامس في كازابلانكا بالمغرب.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغرب

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موعد انطلاق صافرة البداية على أرض استاد القاهرة، لبداية مباراة الأهلي والوداد المغربي، في تمام التاسعة مساء لمباراة الذهاب دوري أبطال أفريقيا.

«اتفرج ببلاش» مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تنقل قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي، مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا «ببلاش»، حتى يستطيع محبو كرة القدم المصرية والعربية، وخاصة عشاق النادي الأهلي متابعة المباراة من البث المباشر، على تردد UHF 32 وذلك بعد توصيل «إريال خارجي» بالتليفزيونات العادية، أو توصيل الإريال من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويلها الى خاصية ATV إلى DTV.

قنوات مشفرة تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يتم نقل البث الفضائي للمبارة من خلال شبكة قنوات bein sport.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.