تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

قطاع عريض من الجمهور المصري يبحث خلال الدقائق الماضية عن تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية، لمتابعة مباراة الأهلي وصن داونز الإفريقي في إطار دوري أبطال إفريقيا والمقرر إذاعتها اليوم السبت في تمام الساعة 9 مساءً على القناة السابق ذكرها بالإضافة لقناة beIN Sports 3 HD المشفرة، التي حصلت على حقوق البث.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

ويستطيع الجمهور متابعة المباراة المقامة على استاد القاهرة الدولي بتحميل تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية والتي يمكن تنزيلها عبر التردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

- التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

كما ويمكن للجمهور مشاهدة مباراة المارد الأحمر والفريق الجنوب إفريقي عبر شاشات التلفزيون عبر قنوات «beIN SPORTS»، التي حصلت على حقوق البث للبطولة وتردداتها كالتالي:

تردد beIN SPORTS على نايل سات

- تردد القناة 11548.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

مباراة الأهلي وصن داونز

- تضم مجموعة الأهلي كلا من المريخ والهلال، بجانب صن داونز بطل جنوب إفريقيا.

- يعلق على مباراة الأهلي وصن داونز عبر قنوات بي إن سبورت المعلق الرياضي علي محمد علي.

- تأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

- فوز الأهلي اليوم سيمنحه اعتلاء صدارة المجموعة .

- من المتوقع أن يلعب الأهلي اليوم بتشكيل محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

- يسعى فريق صن داونز لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة للحفاظ على استمرار تصدر المجموعة.