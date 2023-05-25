أحداث ينتظرها المواطنون خلال الـ48 ساعة المقبلة.. مباراة الأهلي ومعرض زهور الربيع

48 ساعة مقبلة ينتظر المصريون أحداثها بتنوعها بين الرياضية والخدمية وفعاليات ترفيهية وتسويقية مهمة ينتظرها الكثيرون كل عام.

مباراة الأهلي والجيش

ينتظر جمهور الأهلي غدا الجمعة 26 مايو، مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، حيث يتربع الأهلي على عرش ترتيب الدوري المصري بـ56 نقطة من 22 مباراة، ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة.

أمطار رعدية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق.

درجات الحرارة الجمعة 26 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.

درجات الحرارة السبت 27 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

زهور الربيع

تفتتح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت، معرض زهور الربيع في دورته الـ90، الذي يقام في المتحف الزراعي بمنطقة الدقي ويستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل، ويشارك فيه أكثر من 500 شركة متخصصة في عرض نباتات الزينة وزهور القطف ومسلتزمات اللاند سكيب والأسمدة والمبيدات والبذور، كما تشارك فيه أيضاً مبادرة خير مزارعنا لأهالينا بطرح سلع مخفضة من اللحوم والأسماك والسلع البقولية والألبان ومشتقاتها وغيرها من السلع.

كما أن سعر دخول المتحف والمعرض 10 جنيهات، ويبدأ استقبال الزائرين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساء.

مهرجان الطبول

تنطلق الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الذي يترأسه الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، في تمام الساعة 9 مساء يوم السبت المقبل، وتستمر فعالياته حتى 2 يونيو، وذلك على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، وذلك تحت رعاية نيفين الكيلاني وزير الثقافة.