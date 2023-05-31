«كفر الشيخ الأزهرية» تُعلن فتح باب قبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، فتح باب قبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمُعلمين سواء التخصص أو المرحلة، لمدة 30 يومًا، بدءًا من يوم الخميس 1 يونيو 2023، وحتى نهاية الشهر ذاته، عن طريق إدارة التنسيق بالمنطقة.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي

وحدّدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، الأوراق والمستندات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي، كالآتي:

1- صورة طبق الأصل من للمؤهل الدراسي + صورة معتمدة من التأهيل التربوي.

2- صورة طبق الأصل من المؤهل الآخر + قرار التسوية به معتمدة.

3- صورة من مباشرة العمل معتمدة أو شهادة خبرة معتمدة.

4- صورة من صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة «بيان حالة الكادر إلكتروني».

5- بيان حالة يدوي معتمد.

6- صورة طبق الأصل من أخر تقريرين بمرتبة كفء معتمدة.

7- إفادة من المعهد بأن المذكور علي رأس العمل.

8- إقرار معتمد من المُعلم بتحمله تكلفة التدريب.

تغيير المسمى الوظيفي

جدير بالذكر، أن تغيير المسمى الوظيفي يتم من خلال إدارة التنسيق بالمنطقة الأزهرية وبالتعاون مع إدارة الكادر مع الأكاديمية المهنية للمُعلمين، وذلك وفقاً لمعدلات العجز والزيادة من مرحلة إلى مرحلة أو من مادة إلى مادة أخرى.