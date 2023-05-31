توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع درجة الحرارة وهبوب عواصف ترابية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال أول أيام شهر يونيو، بداية من غد الخميس حتى السبت المقبل، إذ يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، أن الثلاثة أيام المقبلة ستشهد طقسا شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

توقعات حالة الطقس

ومن المتوقع، وفق هيئة الأرصاد، أن تشهد البلاد ظاهرة ثابتة على مدار 72 ساعة المقبلة، وهي نشاط لحركة الرياح على أغلب المناطق، تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الخميس، وذلك على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 1 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة الجمعة 2 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 42 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة السبت 3 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 39 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.