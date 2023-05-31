«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء، آخر أيام شهر مايو، إذ تشهد السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، فرص لسقوط أمطار خفيفة غربا بنسبة حدوث 20%.

وأضافت الأرصاد الجوية أنّ مناطق سقوط الأمطار ستشهد رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة غربا وعلى مناطق من الصحراء الغربية 40 كم/ س.

حالة الطقس اليوم

وتشهد البلاد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى، ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة 35 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة.

كما تنشط الرياح اليوم على السواحل الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتكون الظاهرة المؤثرة على القاهرة وشمال الصعيد هي الشوائب العالقة نهارا.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء31-5-2023 على النحو التالي:

القاهرة 35 - 24

- العاصمة الإدارية 35 - 24

- أكتوبر 36 - 25

- بنها 35 - 24

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 35 - 25

- كفر الشيخ 33 - 20

- المنصورة 33 - 22

- الزقازيق 35 - 24

- شبين الكوم 35 - 24

- طنطا 33 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 29 - 20

- الإسماعيلية 35 - 24

- السويس 35 - 24

- العريش 30 - 21

- رفح 29 - 20

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 34 - 14

- كاترين 28 - 12

- الطور 36 - 22

- طابا 33 - 21

- شرم الشيخ 35 - 26

- الإسكندرية 32 - 21

- العلمين الجديدة 32- 21

- مطروح 29 - 21

- السلوم 33 - 20

- سيوة 39 - 25

- رأس غارب 35 - 23

- الغردقة 35 - 26

- سفاجا 35 - 26

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 31 - 28

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 35 - 25

- بني سويف 36 - 25

- المنيا 37 - 23

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 38 - 24

- قنا 39 - 26

- الأقصر 40 - 26

- أسوان 40 - 27

- الوادي الجديد 40 - 25

- أبو سمبل 39 - 25