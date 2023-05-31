أتربة وشوائب وارتفاع درجات الحرارة.. «الأرصاد» تحذّر من طقس اليوم

تشهد البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث ترتفع درجات الحرارة، بسبب تأثير منخفض جوي وكتل هوائية حارة قادمة من المناطق الصحراوية للبلاد.

رياح وشوائب عالقة فى طقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد في تقرير صادر عنها، أنّه يجب توخي الحذر من طقس اليوم والأيام المقبلة بسبب الحرارة وعودة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ووجود الكثير من الشوائب العالقة في الجو، التي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والسواحل الشمالية للبلاد، وتصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

القاهرة 35 - 24

- العاصمة الإدارية 35 - 24

- أكتوبر 36 - 25

- بنها 35 - 24

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 35 - 25

- كفر الشيخ 33 - 20

- المنصورة 33 - 22

- الزقازيق 35 - 24

- شبين الكوم 35 - 24

- طنطا 33 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 29 - 20

- الإسماعيلية 35 - 24

- السويس 35 - 24

- العريش 30 - 21

- رفح 29 - 20

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 34 - 14

- كاترين 28 - 12

- الطور 36 - 22

- طابا 33 - 21

- شرم الشيخ 35 - 26

- الإسكندرية 32 - 21

- العلمين الجديدة 32- 21

- مطروح 29 - 21

- السلوم 33 - 20

- سيوة 39 - 25

- رأس غارب 35 - 23

- الغردقة 35 - 26

- سفاجا 35 - 26

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 31 - 28

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 35 - 25

- بني سويف 36 - 25

- المنيا 37 - 23

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 38 - 24

- قنا 39 - 26

- الأقصر 40 - 26

- أسوان 40 - 27

- الوادي الجديد 40 - 25

- أبو سمبل 39 - 25