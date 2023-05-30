ارتفاع درجات الحرارة غدا.. و«الأرصاد» تكشف موعد ذروة الموجة الحارة

تشهد حالة الطقس غدا الأربعاء، ارتفاعا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، بقيم تزيد بنحو 5 درجات بين محافظة وأخرى، حيث تصل الحرارة إلى 35 على القاهرة الكبرى، و43 درجة جنوب الصعيد، في حين تصبح ذروة الموجة الحارة يومي الخميس والجمعة المقبلين، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون غائم، وتقل فرص سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار على جميع محافظات الجمهورية، مع استمرار تعرض البلاد لرياح حارة قادمة من المناطق الصحراوية الشرقية والغربية، تزيد ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل، كما تسجل الحرارة 37 يومي الخميس والجمعة على القاهرة، و32 على السواحل، و43 جنوب البلاد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وكشفت تقارير الطقس والصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، عن وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وجنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا 31-5-2023 على النحو التالي:

القاهرة 35 - 24

- العاصمة الإدارية 35 - 24

- أكتوبر 36 - 25

- بنها 35 - 24

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 35 - 25

- كفر الشيخ 33 - 20

- المنصورة 33 - 22

- الزقازيق 35 - 24

- شبين الكوم 35 - 24

- طنطا 33 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 29 - 20

- الإسماعيلية 35 - 24

- السويس 35 - 24

- العريش 30 - 21

- رفح 29 - 20

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 34 - 14

- كاترين 28 - 12

- الطور 36 - 22

- طابا 33 - 21

- شرم الشيخ 35 - 26

- الإسكندرية 32 - 21

- العلمين الجديدة 32- 21

- مطروح 29 - 21

- السلوم 33 - 20

- سيوة 39 - 25

- رأس غارب 35 - 23

- الغردقة 35 - 26

- سفاجا 35 - 26

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 31 - 28

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 35 - 25

- بني سويف 36 - 25

- المنيا 37 - 23

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 38 - 24

- قنا 39 - 26

- الأقصر 40 - 26

- أسوان 40 - 27

- الوادي الجديد 40 - 25

- أبو سمبل 39 - 25