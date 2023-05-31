أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية.. 38 طالبا وطالبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية البالغ عددهم 38 طالبا وطالبة من كافة الإدارات التعليمية، وذلك من أصل 100077 طالب وطالبة خاضوا الامتحانات في العام الدراسي الحالي.

وتقدم «الوطن» أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية وبالتحديد من حصدوا الدرجة النهائية بمجموع 280، والبالغ عددهم 38 شخصا وهم كالتالي:

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 في الإسكندرية

- حبيبة محمد محمد شعبان إبراهیم رضوان

- جودي محمد سعيد محمد عبد المنعم

- کنزي محمد صبری توفیق محمود

- تامر رمضان صابر عبد الرحمن

- ندى ياسر غريب عبد العظيم الشمارقة

- يسر السيد شحاتة السيد إبراهيم

- مريم علي عبد المنعم علي رمضان

- عبد الرحمن جمال عبد المنصف محمود مرسي

- جنی خضر محمد طاهر عبد العزيز

- إیاد محمد أحمد محمد مرسي

- فريدة خالد محمد عبد الفتاح حسن عرب

- هنا علي محمد أحمد

- جنى علي حسانين علي

- بسمله حمدي محمود طلبة جاد

- عمر وليد علي عبد المنعم أبو الحسن مهران

- مريم أحمد فتحي عطية العقاد

- جنى أحمد خميس إبراهيم

- هنا قباري جمعة حسين

- جودي محمد نبيل بدوي

- عبد الرحمن محمد عادل محمد مكي

- رقية رمضان السيد كامل إبراهيم

- هنا السيد محمد الصاوي

- جنى تامر جابر محمد علي محمد

- محمد سعد عبد الجواد عبد الحميد

- معاذ إبراهيم إبراهيم أبو السعيد

- عمرو صابر أحمد حافظ علي

- رنیم أحمد محمد السيد عصفور

- هنا محمد حسن عباس

- بسنت أشرف سید محمد عمر

- ندى صالح عباس عبد الصبور نوح

- يوسف أحمد السيد

- مريم ماجد صبحي إسكندر

- تقى ناصر عبد الله علي إبراهيم

- أحمد محمد أحمد محمد حافظ

- منه الله محمد عبد الجابر أحمد

- ريناد عمرو إبراهيم محمد محمد محمود

- جمانة محمد کمال خميس قناوي

ارتفاع نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ويأتي ذلك بعدما اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9% بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي.