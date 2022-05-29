موعد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

زادت عملية الترقب بين أولياء الأمور في الإسكندرية، خاصة مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، حيث بدأت عملية البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، خاصة مع استمرار عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وانتهاء الامتحانات الخميس الماضي، إلا أن الترقب يزداد في محاولة للتعرف على موعد ظهور النتيجة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن» عن أنه من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بداية الأسبوع المقبل، حيث ما زالت عملية التصحيح ورصد الدرجات مستمرة في كنترول الشهادة الإعدادية، خاصة أن الطلاب انتهوا من الامتحانات يوم الخميس الماضي فقط.

وأضاف المصدر أنه لا يمكن تحديد موعد مؤكد خاصة في ظل استمرار عملية التصحيح في الكنترول، مؤكدًا أن هناك تعليمات بضرورة مراعاة الطلاب والتدقيق الجيد في كافة أوراق الامتحانات وعملية رصد الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

فيما وضع موقع مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، على الصفحة الرسمية للموقع رابط نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث استعدادًا لنشر النتيجة والإعلان عنها قريبًا على الموقع الرسمي للمديرية خاصة بعد الانتهاء من أعمال الرصد.

وللتعرف على النتيجة زور موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية https://alex-edu.com/

الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وأنهى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات كافة الأسبوع الماضي، حيث لم تصل أي شكاوي من قبل الطلاب خلال أيام الامتحانات، إضافة إلى التشديد على الامتحانات واللجان واتباع التعليمات والتيسير على الطلاب.