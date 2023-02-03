خطوات التظلم في الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2023.. تبدأ غدا

تنطلق غدا السبت، تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2023 والتي تستمر لمدة خمسة عشر يومًـا بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك بعدما رسب 18.5% ممن لهم حق أداء الامتحانات هذا العام، بالإضافة إلى الناجحين.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2023 التي تبدأ غدا السبت، من أجل تسهيل المهم على أولياء الأمور المنوط بهم التقديم على تلك الإجراءات.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

- يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

- يطلب ولي الأمر تصحيح المواد التي يشك وجود درجات لابنه.

- يسدد ولي الأمر رسوم تصحيح كل مادة.

- ينتظر ولي الأمر نتائج تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية التي تصدر مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

جدير بالذكر أن نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023 / 2022 ط بلغت 81.5 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102573 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100848 طالب وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 82199 طالبا.