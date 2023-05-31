مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وفلسطين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء دولة فلسطين، اليوم، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع عدد من الوثائق بين مصر وفِلَسْطين، عقب انتهاء المباحثات التي تمت بين الجانبين برئاسة رئيسيْ وزراء البلدين.

وتمثلت الوثيقةُ الأولى في توقيع بروتوكول تعاون في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، ووزارة الزراعة بدولة فِلسطين، ووقعه من الجانب المصريّ، السيد القُصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب الفِلسطينيّ، رياض عطاري، وزير الزراعة.

أما الوثيقة الثانية التي جرى توقيعها، فهي بروتوكول مُشاورات بين وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فِلسطين، ووقع البروتوكول من الجانب المصريّ، سامح شكري، وزير الخارجية، ومن الجانب الفِلسطينيّ، الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين.